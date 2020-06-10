Кабмін скоротив кількість членів правління Укрзалізниці

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови №815 від 7 жовтня 2015 року, які встановлюють чисельність правління АТ "Укрзалізниця" у кількості 6 осіб разом з головою правління.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив на своєму засіданні 10 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Встановлення чисельності правління у кількості шести осіб, сприятиме похращенню бізнес процесів, перерозподілу функцій та напрямків роботи, що в свою чергу призведе, в тому числі, і до оптимізації фонду оплати праці Укрзалізниці, а тахож зменшить юридичні ризики, пов'язані із тим, що у разі неможливості хоча б одного члена правління взяти участь у засіданні, воно не буде вважатися правоможним", - зазначається у пояснювальній записці.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 15 квітня схвалив пропозицію наглядової ради Укрзалізниці звільнити Желька Марчека від виконання обов'язків голови правління та призначити Івана Юрика новим виконуючим обов'язки голови правління компанії.

Юрик був призначений членом наглядової ради Укрзалізниці у червні 2018 року та брав участь у роботі комітетів із стратегії, фінансів та аудиту; і згодом, у червні 2019 року, на конкурсній основі був обраний фінансовим директором та членом правління компанії. Відтоді він очолював напрямок стратегічних фінансів та інвестицій.

Іван Юрик виконуватиме обов’язки очільника Укрзалізниці до завершення конкурсу на посаду голови правління компанії, який наразі триває, та призначення в установленому порядку постійного голови правління державного перевізника.