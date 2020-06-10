Криклій повідомив, скільки мостів відновлять в Україні за рік

Понад 1️00 мостів та шляхопроводів буде відновлено у перший рік роботи Національної програми відновлення мостів.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Понад 100 мостів та шляхопроводів буде відновлено у перший рік роботи Національної програми відновлення мостів, яку нещодавно анонсував Президент", - написав Криклій.

Він додав, що наразі в Україні триває Велике дорожнє будівництво, у рамках якого відновлюються понад 70 споруд у різних куточках України.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня 2020 року в Державному агентстві автомобільних доріг України було презентовано програму відновлення мостів, в рамках якої впродовж п'яти років буде збудовано чи відремонтовано 1385 мостів.