Україна ввійшла в нинішню кризу більш підготовленою, ніж у 2008 році - Dragon Capital

Україна ввійшла в нинішню кризу набагато більш підготовленою, ніж у 2008-2009 роках. Якщо тоді економічний спад досягнув 15%, то нині прогноз становить лише -7%.

Про це заявила головний економіст Dragon Capital Олена Білан у ході конференції «M&A в Україні: у вихорі змін», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Безумовно, потрібно визнати, що за останні роки проводилась дуже правильна економічна політика, реформи мали позитивний ефект. Порівняйте цифри. У 2009 році наша економіка впала на 15%, а світова економіка не падала взагалі. Зараз світова економіка впаде на 5%, ми ж (за прогнозом - ред.) впадемо тільки на 7%, вдвічі буде слабкіше падіння (ніж у 2009-му - ред.)", - зазначила представник Dragon Capital.

У той же час, за словами Білан, прогнози мають тенденцію до погіршення.

"Криза, в якій світ перебуває сьогодні, для глобальної економіки дуже жорстка. Чим далі ми рухаємося до середини року, тим гірше стають прогнози. Ще в квітні МВФ прогнозував падіння світової економіки на 3%. А згідно з останніми прогнозами Світового банку, це вже - 5,2% ", - підкреслила експерт.

Актуальний прогноз для України на поточний момент дає падіння трохи більше 7%. У той же час, підкреслила Білан, вперше Україна ввійшла в кризу підготовленою.

"Вперше за всі кризи, яких в Україні було кілька, ми можемо запропонувати економіці підтримку з боку бюджету. Так званий фіскальний стимул. Він маленький щодо розвинених економік, обчислюється близько 3-3,5% від ВВП, але, тим не менш , Україна змогла це зробити, змогла пом'якшити негативний вплив коронакризи на економіку. Це сталося тому, що останні кілька років Україна дотримувалася дефіциту бюджету в розмірі 2% від ВВП. Тому, у нас тепер була можливість в бюджеті, щоб збільшити його до 7%" , - зазначила експерт.

Вона особливо підкреслила правильність курсу, який обрало нинішнє керівництво країни, зокрема, відмова від політики дефолту.

"Що важливо. Якби зараз Україна не вибрала правильний шлях, зокрема, продовжувати співпрацю з МВФ, то, звичайно, ми б зараз говорили про набагато більш серйозну економічну кризу в Україні", - зазначила головний економіст Dragon Capital.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Верховна Рада прийняла зміни до держбюджету-2020. Згідно з документом, дефіцит держбюджету збільшено на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн. При цьому доходи скоротилися на 119,7 млрд грн, витрати збільшилися на 82,4 млрд грн.

Виконавча рада МВФ за підсумками засідання протягом 9 червня 2020 року затвердила нову програму кредитування Stand-by для України, яка передбачає фінансування в розмірі 5 млрд дол. терміном на 18 місяців. Розмір першого траншу, який Україна очікує 11 червня, становитиме 2,1 млрд дол.