Торговий представник України став заступником голови Міжнародної ради по зерну

Заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торгового представника України Тараса Качку обрано заступником голови Міжнародної ради по зерну.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«8 червня у форматі онлайн-зустрічі відбулась 51-а сесія Міжнародної ради по зерну (МРЗ)… Головним результатом сесії для України стало обрання Тараса Качки заступником Голови Ради МРЗ на 2020/2021 рік», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час засідання МРЗ було розглянуто останні зміни національних політик країн-експортерів зернових культур, вплив захисних заходів урядів в рамках COVID-19 на торгівлю зерном, олією та рисом, а також діяльність інших міжнародних організацій, що стосуються торгівлі зерном.

Також рада офіційно привітала членство Республіки Сербія в МРЗ і прийняла заявку Великобританії про приєднання до МРЗ з 1 січня 2021 року відповідно до угоди про вихід Великобританії з Європейського Союзу.

За інформацією міністерства, протягом 2019-2020 років було активізовано роботу з просування ініціатив України на глобальному ринку зернових, а позиція заступника голови ради МРЗ – це підготовка до головування в організації у 2021/22 році.

«Участь в даному заході Україна розглядає як складову активної та послідовної діяльності з посилення впливу на міжнародному ринку торгівлі зерном», - наголосив Качка.

Як повідомлялося, Міжнародна рада по зерну (International Grains Council - IGC) - є міжурядовою організацією, яка з 1949 року адмініструє питання світової торгівлі зерновими та продовольчої допомоги. Україна є членом ради як країна-експортер. МРЗ регулярно публікує прогнози світового виробництва, баланси попиту та пропозиції зернових, а також експортні ціни на зернові, ставки фрахту та інше.