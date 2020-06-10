У Мінфіні кажуть, що переговори з МВФ були складними та принциповими

Співпраця з Міжнародним валютним фондом дозволить забезпечити фінансування дефіциту держбюджету, а також відкриває державі можливості отримувати фінансування від інших партнерів.

Про це у своїй колонці заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"В першу чергу угода дозволить нам забезпечити фінансування дефіциту держбюджету… Наявність цієї програми відкриває державі можливості отримувати фінансування від інших партнерів. Зокрема, від Світового банку за формулою 700 млн доларів + 300 млн доларів, макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,7 млрд євро", - написав Марченко.

За його словами, переговори з Фондом були складними та принциповими. У підсумку, підкреслив міністр, кожна сторона виконала взяті на себе зобов’язання. Україна, зокрема, ухвалила зміни до закону про держбюджет-2020 і "Про запобігання відмиванню коштів", удосконалила банківське законодавство.

Очільник Мінфіну наголосив, що співпраця з МВФ є стратегічною для України, особливо в період світової економічної кризи. Саме тому до переговорів із Фондом підключилися як уряд, так і Президент України.

«Залучення до процесу Президента дозволило суттєво збільшити обсяги фінансування першого траншу», - підкреслив Марченко.

Він також зазначив, що програма МВФ передбачає реформу митниці і податкової, створення органу фінансових розслідувань.

«Це все – кроки до прозорого і конкурентного бізнес-середовища. Нова програма зміцнює "імунітет" нашої банківської системи. Адже ми вирішуємо питання проблемних кредитів, посилення фінансової спроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тощо», - сказав міністр.

Антикорупційна політика та протидія відмиванню коштів та фінансовому тероризму є окремими пунктами схваленої МВФ програми.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 10 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми stand-by. Загальний обсяг програми – 5 млрд доларів. Перший транш обсягом 2,1 млрд доларів має надійти в Україну 11 червня 2020 року та буде спрямований до Державного бюджету України. Ці надходження мають забезпечити соціальний захист населення, у тому числі вжити заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також забезпечити вчасне здійснення виплат за державними борговими зобов’язаннями.