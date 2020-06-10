Нафта дешевшає на тлі даних про зростання запасів у США

Ціни на нафту знижуються під час торгів у середу на тлі даних про зростання запасів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $40,72 за барель, що на $0,46 (1,12%) нижче ціни на час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX опустилися в ціні на $0,58 (1,49%) - до $38,36 за барель.

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США на тижні, що завершився 5 червня, збільшилися на 8,4 млн барелів. Запаси бензину знизилися на 2,9 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 4,3 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу скоротилися на 2,3 млн барелів.

Це викликало нові побоювання з приводу надлишку пропозиції. Зараз інвестори очікують на дані Управління енергетичної інформації (EIA), які будуть опубліковані 10 червня до 17:30 за Києвом.

Зниження рівня оптимізму щодо відновлення світової економіки, яка постраждала від пандемії COVID-19, починає переважувати впевненість у швидкому відновленні цін на чорне золото. Це відбувається всупереч продовженню до кінця липня максимального рівня скорочення нафтовидобутку (-9,7 млн ​​бар./добу), погодженого в рамках угоди ОПЕК+.

Оскільки число глобальних заражень коронавірусом щодня зростає, а такі країни, як Південна Корея, вже зіткнулися з другою хвилею інфікування, інвестори побоюються, що це негативно позначиться на крихкому відновленні попиту.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 40,55 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 40,70 долара за барель, що на 48 центів нижче за рівень на час закриття торгів ($41,18).