Нафта дешевшає на тлі даних про зростання запасів у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $40,72 за барель, що на $0,46 (1,12%) нижче ціни на час закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX опустилися в ціні на $0,58 (1,49%) - до $38,36 за барель.
Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США на тижні, що завершився 5 червня, збільшилися на 8,4 млн барелів. Запаси бензину знизилися на 2,9 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 4,3 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу скоротилися на 2,3 млн барелів.
Це викликало нові побоювання з приводу надлишку пропозиції. Зараз інвестори очікують на дані Управління енергетичної інформації (EIA), які будуть опубліковані 10 червня до 17:30 за Києвом.
Зниження рівня оптимізму щодо відновлення світової економіки, яка постраждала від пандемії COVID-19, починає переважувати впевненість у швидкому відновленні цін на чорне золото. Це відбувається всупереч продовженню до кінця липня максимального рівня скорочення нафтовидобутку (-9,7 млн бар./добу), погодженого в рамках угоди ОПЕК+.
Оскільки число глобальних заражень коронавірусом щодня зростає, а такі країни, як Південна Корея, вже зіткнулися з другою хвилею інфікування, інвестори побоюються, що це негативно позначиться на крихкому відновленні попиту.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 40,55 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 40,70 долара за барель, що на 48 центів нижче за рівень на час закриття торгів ($41,18).