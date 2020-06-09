Мінфін продав держоблігацій іще на 17,8 мільярда

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 9 червня 2020 року залучило до державного бюджету понад 17,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів успішно розмістило номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3, 6, 9 місяців, 1 рік та 1,5 року, а також ОВДП в євро зі строком погашення 1 рік. Найбільшим попитом серед гривневих інструментів користувались ОВДП із найдовшим із представлених строків до погашення – 1,5 року, які Мінфін розмістив на суму 5,7 млрд грн за ставкою 10,8%", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що середньозважену ставку за 3-місячними інструментами знижено на 84 б.п. до 9,0%, за 6-місячними – на 61 б.п. до 9,5%, 9-місячними – на 19 б.п. до 10,7%, 1-річними ОВДП – на 16 б.п. до 10,7%.

Мінфін також розмістив 1-річні ОВДП, номіновані в євро, за середньозваженою ставкою 2,2% (-2 б.п. порівняно з попереднім розміщенням) на суму 353 млн євро.

"Всього за підсумками аукціонів до державного бюджету було залучено кошти в еквіваленті 17,8 млрд гривень", - підкреслили в міністерстві.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 2 червня 2020 року залучило до державного бюджету понад 2,9 млрд грн.