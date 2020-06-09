Німецький експорт у квітні зазнав найбільшого падіння за 70 років
Про це повідомляє Федеральне статистичне бюро.
«У квітні 2020 року Німеччина експортувала товарів на суму 75,7 млрд євро та імпортувала товарів на суму 72,2 млрд євро. Експорт у квітні 2020 року був на 31,1% нижчим, а імпорт на 21,6% нижчим, ніж у квітні 2019 року», - підрахувало відомство.
Що стосується експорту, то це «найбільше зниження у місячному вимірі з початку ведення статистики зовнішньої торгівлі в 1950 році».
Відносно німецького імпорту, то це найгірший показник падіння з часів фінансової кризи в липні 2009 року (тоді було -23,6%).
Різко скоротився імпорт німецьких товарів у країнах, які особливо постраждалих від пандемії, у Франції (- 48,3 відсотка), Італії (- 40,1 відсотка) та США (- 35,8 відсотка).
У той же час падіння експорту до Китаю статистики характеризують як «відносно помірне»: експорт товарів у КНР знизився на 12,6 відсотка. А імпорт з КНР навіть зріс на 10 відсотків.
Також трохи зріс імпорт із США на 2,4 відсотка.
Але ж з Франції та Італії Німеччина імпортувала відповідно на 37,3% і 32,5% менше, ніж в квітні 2019 року.
Нові дані стали шоком: економісти прогнозували на початку пандемї зниження на 15,6 відсотка, але ж оприлюднені цифри вдвічі вищі за похмурі очікування.