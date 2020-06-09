Німецький експорт у квітні зазнав найбільшого падіння за 70 років

Експорт Німеччини в квітні 2020 року знизився майже на третину порівняно з квітнем минулого року.

Про це повідомляє Федеральне статистичне бюро.

«У квітні 2020 року Німеччина експортувала товарів на суму 75,7 млрд євро та імпортувала товарів на суму 72,2 млрд євро. Експорт у квітні 2020 року був на 31,1% нижчим, а імпорт на 21,6% нижчим, ніж у квітні 2019 року», - підрахувало відомство.

Що стосується експорту, то це «найбільше зниження у місячному вимірі з початку ведення статистики зовнішньої торгівлі в 1950 році».

Відносно німецького імпорту, то це найгірший показник падіння з часів фінансової кризи в липні 2009 року (тоді було -23,6%).

Різко скоротився імпорт німецьких товарів у країнах, які особливо постраждалих від пандемії, у Франції (- 48,3 відсотка), Італії (- 40,1 ​​відсотка) та США (- 35,8 відсотка).

У той же час падіння експорту до Китаю статистики характеризують як «відносно помірне»: експорт товарів у КНР знизився на 12,6 відсотка. А імпорт з КНР навіть зріс на 10 відсотків.

Також трохи зріс імпорт із США на 2,4 відсотка.

Але ж з Франції та Італії Німеччина імпортувала відповідно на 37,3% і 32,5% менше, ніж в квітні 2019 року.

Нові дані стали шоком: економісти прогнозували на початку пандемї зниження на 15,6 відсотка, але ж оприлюднені цифри вдвічі вищі за похмурі очікування.