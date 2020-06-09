Шебелинський нафтопереробний відновив роботу після ремонту

На Шебелинському нафтопереробному заводі завершено планово-попереджувальний ремонт; підприємство відновило випуск продукції.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укргазвидобування".

"Шебелинський НПЗ (Shebel) відновив роботу після планово-попереджувального ремонту, який тривав з 22 травня по 7 червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.​

Зазначається, що у ремонтний період, зокрема, встановили 30 замірних вузлів та здійснили монтаж аналізаторів для онлайн-контролю за окремими етапами виробництва.

Наразі усі технологічні установки працюють у штатному режимі, наголосили в компанії.

Як повідомляв Укрінформ, Шебелинський НПЗ (Shebel) – одне із двох діючих в Україні нафтопереробних підприємств. Завод веде свою історію з 1960 року. У 2014 - 2017 роках відбулася наймасштабніша за останні 20 років модернізація підприємства. З 2018 року продукція Шебелинського НПЗ реалізується на ринку під брендом Shebel.

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За результатами роботи у 2019 році завод наростив виробництво бензинів до 149 тис. тонн (+14%), дизпалива – до 88 тис. тонн (+4%).