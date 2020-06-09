Посівні площі під кукурудзою виростуть на 16,7% - експерти

В Україні посівні площі під кукурудзою в сезоні 2020 року зростуть в порівнянні з попереднім роком більш ніж на 764 тис. га - до 5,39 млн га.

Про це повідомляє УкрАгроКонсалт.

«У сезоні 2020 посівні площі під кукурудзою в Україні прогнозуються на рівні 5,39 млн га, що на 764,15 тис. га більше аналогічного показника минулого року (4,62 млн га)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в перелік областей-лідерів по зростанню посівних площ під кукурудзою увійшли: Чернігівська область збільшила площу на 142,56 тис. га до 549,56 тис. га;

Полтавська область - на 92,3 тис. га до 704,4 тис. га;

Вінницька область - на 80 тис. га до 472,4 тис. га;

Хмельницька область - на 78 тис. га до 267,1 тис. га;

Сумська область - на 74,3 тис. га до 439,9 тис. га;

Черкаська область - на 65,4 тис. га до 437,8 тис. га;

Київська область - на 58,1 тис. га до 359,4 тис. га;

Кіровоградська область - на 57,6 тис. га до 411,6 тис. га;

Житомирська область - на 39,9 тис. га до 212,4 тис. га;

Дніпропетровська область - на 26,6 тис. га до 336,1 тис. га.