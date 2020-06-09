ПФУ спрямував на виплати пенсій червня ще 2,2 мільярда

ПФУ спрямував на виплати пенсій червня ще 2,2 мільярда

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Укрінформ
Пенсійний фонд України спрямував на пенсійні виплати червня ще 2,2 мільярда гривень.

Про це інформують на сторінці ПФУ в Facebook.

"9 червня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,2 млрд грн.

Забезпечено фінансування пенсій червня на загальну суму 13, 6 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

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Наголошується, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

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