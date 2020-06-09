Легалізувати гральний бізнес потрібно одночасно зі змінами до Податкового кодексу - експерт

Гральний бізнес потрібно легалізувати одночасно із внесенням змін до Податкового кодексу, адже без прозорої системи оподаткування можуть з'явиться нові корупційні схеми.

Про це Укрінформу повідомив гендиректор Всеукраїнської спілки розвитку букмекерства Вадим Місюра, коментуючи рішення Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики прийняти за основу і проголосувати у другому читанні законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор».

«Народні депутати провели серйозну роботу спільно з представниками громадськості та бізнесу. Як відомо, спочатку було внесено 3 445 поправок, проведено велику кількість робочих зустрічей, в результаті законопроєкт доповнився 47 компромісними правками. Розгляд законопроєкту народні депутати провели за скороченою процедурою, позначивши лише 7 дискусійних блоків правок. Таким чином, ще на цій сесії є всі шанси парламенту гідно фінішувати в цьому 11-річному марафоні і легалізувати гральний бізнес», - підкреслив Місюра.

За його словами, водночас важливим і відкритим залишається питання розгляду законопроєктів з оподаткування грального бізнесу.

«Сьогодні їх чотири - №№ 2713 / -1 / -2 / -3. Їх не було включено до порядку денного Комітету минулого тижня через позицію деяких народних депутатів», - розповів експерт.

Він зазначив, що у зв'язку з цим на засіданні комітету було прийнято рішення перенести розгляд на цей тиждень, і за дорученням його голови Данила Гетьманцева депутатам належить уніфікувати всі запропоновані варіанти і зробити один - комітетський.

«Спілка букмекерів залишається прихильницею розгляду законопроєкту №2285-д одночасно зі змінами до Податкового кодексу. Якщо не буде прозорої і зрозумілої системи оподаткування, практичного ефекту від легалізації не станеться, і бюджет України не поповниться очікуваними від легалізації грального бізнесу 4-5 млрд грн», - заявив Місюра.

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Щоб легалізація азартних ігор дала очікуваний ефект, на думку представника спілки букмекерів, необхідно відмовитися від ідеї спеціального податку на гральний бізнес (GGR) і зробити один великий ліцензійний платіж, фактично замінюючи спеціальний податок.

«Істотна різниця полягає в тому, що розмір ліцензійного платежу є зафіксований, і це гарантовані надходження до бюджету, тоді як спеціальний податок через неможливість його адміністрування (спочатку треба створити систему держмоніторингу) перетвориться на чергову корупційну складову. Також у переважній більшості країн є відсутнім податок на виграш, який береться з гравця», - пояснив Місюра.

Законопроєкт №2285-д про легалізацію азартних ігор знаходиться на порядку денному на пленарному тижні з 16 по 19 червня. Він був зареєстрований в ВР 18 грудня 2019 року, а в січні 2020 р. прийнятий у першому читанні і відправлений на розгляд і доопрацювання комітетами.

Фото: Всеукраїнська спілка союз розвитку букмекерства