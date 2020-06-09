Легалізувати гральний бізнес потрібно одночасно зі змінами до Податкового кодексу - експерт
Про це Укрінформу повідомив гендиректор Всеукраїнської спілки розвитку букмекерства Вадим Місюра, коментуючи рішення Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики прийняти за основу і проголосувати у другому читанні законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор».
«Народні депутати провели серйозну роботу спільно з представниками громадськості та бізнесу. Як відомо, спочатку було внесено 3 445 поправок, проведено велику кількість робочих зустрічей, в результаті законопроєкт доповнився 47 компромісними правками. Розгляд законопроєкту народні депутати провели за скороченою процедурою, позначивши лише 7 дискусійних блоків правок. Таким чином, ще на цій сесії є всі шанси парламенту гідно фінішувати в цьому 11-річному марафоні і легалізувати гральний бізнес», - підкреслив Місюра.
За його словами, водночас важливим і відкритим залишається питання розгляду законопроєктів з оподаткування грального бізнесу.
«Сьогодні їх чотири - №№ 2713 / -1 / -2 / -3. Їх не було включено до порядку денного Комітету минулого тижня через позицію деяких народних депутатів», - розповів експерт.
Він зазначив, що у зв'язку з цим на засіданні комітету було прийнято рішення перенести розгляд на цей тиждень, і за дорученням його голови Данила Гетьманцева депутатам належить уніфікувати всі запропоновані варіанти і зробити один - комітетський.
«Спілка букмекерів залишається прихильницею розгляду законопроєкту №2285-д одночасно зі змінами до Податкового кодексу. Якщо не буде прозорої і зрозумілої системи оподаткування, практичного ефекту від легалізації не станеться, і бюджет України не поповниться очікуваними від легалізації грального бізнесу 4-5 млрд грн», - заявив Місюра.
Щоб легалізація азартних ігор дала очікуваний ефект, на думку представника спілки букмекерів, необхідно відмовитися від ідеї спеціального податку на гральний бізнес (GGR) і зробити один великий ліцензійний платіж, фактично замінюючи спеціальний податок.
«Істотна різниця полягає в тому, що розмір ліцензійного платежу є зафіксований, і це гарантовані надходження до бюджету, тоді як спеціальний податок через неможливість його адміністрування (спочатку треба створити систему держмоніторингу) перетвориться на чергову корупційну складову. Також у переважній більшості країн є відсутнім податок на виграш, який береться з гравця», - пояснив Місюра.
Законопроєкт №2285-д про легалізацію азартних ігор знаходиться на порядку денному на пленарному тижні з 16 по 19 червня. Він був зареєстрований в ВР 18 грудня 2019 року, а в січні 2020 р. прийнятий у першому читанні і відправлений на розгляд і доопрацювання комітетами.
Фото: Всеукраїнська спілка союз розвитку букмекерства