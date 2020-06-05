Пандемія не вплинула на міжнародні резерви — Нацбанк

Україна зберігає пристойний рівень міжнародних резервів попри пандемію.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України у Facebook.

"На початок червня наша подушка безпеки налічувала 25,4 млрд дол. США. Це фактично стільки ж, скільки мали на початку року", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що уряд успішно пройшов піковий період виплат за державним боргом у травні, розрахувавшись за усіма передбаченими зобов’язаннями як перед внутрішніми, так і зовнішніми кредиторами.

Водночас Національний банк продовжував викуповувати валюту в резерви, користуючись сприятливою ситуацією на валютному ринку. Результат інтервенцій у травні – плюс 661 млн дол. США.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні резерви України у квітні зросли майже на 0,8 млрд дол. США та станом на 1 травня становили 25,7 млрд дол.