Криклій відзначає зростання перевалки у Бердянському та Маріупольському портах

Бердянський та Маріупольський морські торговельні порти, попри коронакризу та складні умови роботи, пов’язані з безпосередньою близькістю до зони проведення ООС, продовжують розвиватися і демонструвати позитивні результати.

Таку динаміку відмітив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час свого робочого візиту до Запорізької області, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

“Незважаючи на різні обставини, що пов’язані як і з коронакризою, так і з територіальними особливостями морських торговельних портів у Бердянську та Маріуполі, вони продовжують демонструвати позитивне зростання. За І квартал цього року підприємства значно збільшили обсяги перевалки вантажів та свої доходи. Це чудовий показник роботи”, - сказав Криклій.

За І квартал цього року Бердянський порт здійснив перевалку 749 тис. тонн вантажів, удвічі покращивши свої показники за аналогічний період минулого року. Доходи підприємства за І квартал 2020-го зросли на 75%.

Криклій відзначає зростання обсягів перевалки вантажів у портах

За цей же період Маріупольський порт перевалив 2 млн 211 тис. тонн вантажів, що на 33% більше у порівнянні з січнем-березнем 2019 року. Доходи підприємства за перші 3 місяці 2020-го збільшилися на 24%.

Крім цього, підприємства активно працюють над реалізацією важливих інфраструктурних проєктів. У порту Бердянська – це заходи з експлуатаційного днопоглиблення, реконструкція причалів №6, 7, 8, 9 та морського портового зернового термінала ПрАТ “БЗПТО”. У порту Маріуполя – це будівництво зернового термінала на території ДП “Маріупольський МТП”, реконструкція причальних споруд, операційних акваторій та гідротехнічної частини причалу №4.

Триває підготовка попереднього техніко-економічного обґрунтування (пре-ТЕО) на передачу в концесію Бердянського морського торговельного порту.