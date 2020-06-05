Укренерго впроваджує систему керування обмеженнями генерації з ВДЕ

ПрАТ "НЕК "Укренерго" впроваджує програмне забезпечення, яке дозволить автоматизувати формування та надання оперативних диспетчерських команд на зміну поточного навантаження генерації з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"НЕК «Укренерго» впроваджує Систему керування обмеженнями ВДЕ – програмне забезпечення, яке дозволить автоматизувати формування та надання оперативних диспетчерських команд на зміну поточного навантаження генерації з ВДЕ», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система дозволяє надавати команди одночасно на велику кількість електричних станцій. При цьому буде збережено принципи пропорційності та недискримінаційності при застосуванні обмежень генерації. Доступ до системи керування обмеженнями ВДЕ здійснюється відповідно до технічних вимог, визначених в інструкції для організації каналів зв’язку, яку розміщено на корпоративному сайті Укренерго в розділі «Єдине вікно (Приєднання)» у вкладці «Система керування обмеженнями ВДЕ.

Компанія запевняє, що система значно вдосконалює і спрощує обмін інформацією між оператором системи передачі та учасниками ринку, налагоджує оперативну взаємодію, а також усуває ризики помилок при обміні оперативними командами та є одним з інструментів забезпечення надійної роботи об’єднаної енергосистеми України.

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Як повідомлялося, диспетчерські команди на обмеження генерації з ВДЕ надаються для забезпечення операційної безпеки енергосистеми у випадках, коли наявний профіцит електроенергії і водночас вичерпано всіх інші можливості для балансування (пропозицій учасників балансуючого ринку, можливості роботи ГАЕС в насосному режимі тощо). Виконання команд диспетчера є обов’язковим.