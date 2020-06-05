Всю інфраструктуру підтримки бізнесу планують оцифрувати

Міністерство цифрової трансформації за підтримки Програми ULEAD with Europe планує оцифрувати усі об’єкти інфраструктури підтримки бізнесу в Україні.

Про це повідомляється на сторінці міністерства у Facebоok.

"Мінцифра за підтримки Програми ULEAD з Європою / ULEAD with Europe оцифрує усі об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва та бізнес-об’єднання в Україні та розробить інтерактивну мапу для потенційних та діючих підприємців з сіл, міст (в тому числі об’єднаних територіальних громад) та регіонів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до кінця червня 2020 року інтерактивна мапа буде доступна на сайті Дія.Бізнес.

"Під час карантинних обмежень, представникам влади та бізнесу особливо важливо залишатися «на зв'язку». Саме тому дана ініціатива спрямована на підтримку підприємців, представників органів місцевого самоврядування, інших зацікавлених сторін у подоланні наслідків СOVID-19", - наголосили в Мінцифрі.

На мапі кожен підприємець зможе знайти вичерпну інформацію про інкубатори та акселератори, центри підтримки підприємництва, фонди, бізнес-асоціації та інші об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва у своїй громаді та регіоні.

Заявку на включення до інтерактивної мапи можуть подати бізнес-об’єднання або об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва. Також це можуть зробити органи місцевого самоврядування (в тому числі ОТГ) у разі, якщо вони вбачають за необхідне підтримати підприємництво свого населеного пункту.

Як повідомлялося, ULEAD with Europe – це програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку. Вона спільно Європейським Союзом та його державами-членами Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією та Естонією. Програма підтримує Україну у створенні багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.