Розглянули проєкти, що претендують на державні інвестиції, – Мінекономіки

Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних розпочала визначення проєктів, які можуть претендувати на державні інвестиції.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"4 червня відбулося засідання Міжвідомчої комісії, на якому розпочалася робота над визначенням проєктів, що претендують на отримання державних інвестицій. Всього до участі у відборі допущено 56 проєктів, з них: 44 – перехідні, тобто відібрані у попередніх роках, та 12 нових проєктів",- йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що з огляду на значну кількість пропозицій, на засіданні було розглянуто лише нові державні інвестиційні проєкти у сферах охорони здоров’я (5 проєктів), культури (1 проєкт), освіти (2 проєкти), функціонування органів державної влади ( 1 проєкт) та виробництва ракетно-космічної техніки ( 2 проєкти).

“Питання державного інвестування надзвичайно важливе та актуальне. Під час реалізації державних інвестиційних проєктів зберігаються існуючі та створюються нові робочі місця, що є одним із пріоритетних завдань уряду для покращення економічної ситуації в країні”, - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Дядюра.

Як повідомлялося, згідно з постановою Кабміну № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" від 22 липня 2015 року, державні інвестиційні проєкти, які претендують на державне фінансування, визначаються та проходять оцінку за новою, прозорою процедурою, що передбачає прийняття рішень щодо проєктів колегіально Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проєктів. До її складу входять як представники уряду, так і представники Комітету Верховної Ради з питань бюджету.