У травні державні енергокомпанії перевиконали план з виробництва електроенергії

Державні компанії НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Центренерго» у травні перевищили прогнозовані показники генерації електроенергії.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, повідомляє пресслужба міністерства.

«За аналізом виконання фізичного балансу за травень «Енергоатом» перевиробив, у порівнянні з прогнозом, 550 млн кВт-год… ПАТ «Центренерго» виробила більше на 320 млн кВт-год.», – сказала Буславець.

У той же час, 30% вугілля для виробництва електроенергії (200 тис. тонн) у травні було заміщено газом в обсязі 136 млн кубометрів.

"Це є неприпустимим в умовах профіциту вітчизняного вугілля на складах ТЕС та шахтах", - зазначила Буславець.

Приватні теплоенергетичні компанії виробили на 383 млн кВт-год. менше планових показників, що теж призвело до зниження спалювання вугілля приблизно на 190 тис. тонн.

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За даними міністерства, різні типи генерації електроенергію в травні 2020 року АЕС виробили електроенергії на 11,2% більше від прогнозу; ГЕС –відповідно до прогнозному балансу; ТЕЦ та когенераційні установки – на 39% більше від прогнозу; блок-станції – на 27,7% більше від прогнозу; вітрові та сонячні електростанції – на 10,4% менше від прогнозу; ТЕС – на 2% менше від прогнозу.