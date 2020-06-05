Аграрний фонд торік зазнав 3,2 мільярда збитків

ПАТ «Аграрний фонд» у 2019 році зазнав збитків на суму 3,2 млрд грн через те, що у грудні минулого року на витрати були віднесені виведені у 2014 році зі статутного капіталу товариства 2,4 млрд грн.

Про це розповів в. о. голови правління ПАТ «Аграрний фонд» Богдан Банчук під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, повідомляє пресслужба ПАТ «Аграрний фонд».

«За результатами 2019 року ПАТ «Аграрний фонд» отримав збитки на суму 3,2 млрд грн. Пов’язано це з тим, що в грудні 2019 року на витрати було віднесено виведені в 2014 року зі статутного капіталу ПАТ «Аграрний фонд» 2,4 млрд грн через «Брокбізнесбанк» та «Радикал Банк», – заявив Банчук.

Також, до витрат ПАТ у 2019 році було віднесено й уцінку та списання товарно-матеріальних цінностей на суму 1,1 млрд грн.

Як зазначив в. о. голови правління Аграрного фонду, за підсумками першого кварталу 2020 року, товариство зазнало збитків на суму 207 млн грн. Загалом, станом на кінець травня в активах товариства перебуває 22 тис. тонн зерна, 109,5 тис. тонн мінеральних добрив і 105 млн грн на банківських рахунках.

Наголошується, що попри непросту ситуацію, в якій опинився Аграрний фонд, народні депутати висловили сподівання, що новому менеджменту вдасться вивести товариство з кризи. Очікується, що Банчук представить Комітету план діяльності ПАТ «Аграрний фонд» до кінця 2020 р.

Читайте також: Агрофонд цьогоріч профінансував виробників на 233 мільйони за форвардними закупівлями

Як повідомляв Укрінформ, уряд 13 травня 2020 року звільнив Івана Баришева з посади в.о. голови правління ПАТ «Аграрний фонд» і призначив на цю Богдана Банчука.