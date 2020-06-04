З аеропорту "Бориспіль" 5 червня відправляться два внутрішні рейси

З Міжнародного аеропорту "Бориспіль" у день відновлення внутрішнього авіасполучення 5 червня відправляться два внутрішні рейси.

Про це йдеться у пресрелізі аеропорту "Бориспіль", який є в розпорядженні Укрінформу.

"У п’ятницю, 5 червня, почнеться відновлення внутрішнього авіасполучення відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №435 від 3 червня 2020 року. На цей день заплановано 2 авіарейси: Київ - Дніпро - Wind Rose - 7W105; Київ - Одеса - Міжнародні авіалінії України - PS1053", - повідомляє пресслужба летовища.

Зазначається, що всі внутрішні рейси обслуговуватимуться в терміналі D. Вхід до терміналу дозволений лише пасажирам з посадковим талоном чи квитком, у медичних масках або респіраторах. Проводжаючі у термінал не допускатимуться.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Нині в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

Водночас Кабінет міністрів прийняв рішення про відновлення внутрішнього авіаційного сполучення в Україні з 5 червня і міжнародного авіасполучення - з 15 червня.