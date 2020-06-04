Індекс продовольчих цін FAO впав до 17-місячного мінімуму

Ціни на продовольчі товари падають четвертий місяць поспіль, оскільки поставки є значними, але попит слабшає через економічні скорочення, спричинені пандемією COVID-19.

Про це Укрінформу повідомила Продовольча та сільськогосподарська органзація ООН (FAO).

Індекс продовольчих цін FAO, що відслідковує міжнародні ціни на продовольчі товари, у травні становив 162,5 пункту, що на 1,9% нижче за показник попереднього місяця і є найнижчим показником з грудня 2018 року.

Індекс цін на молочну продукцію знизився на 7,3% з квітня, що зумовлено різкими падіннями котирувань на масло та сир через сезонні чинники пропозиції та нижчий попит на імпорт, і є в середньому на 19,6% нижчим за минулорічний показник. Котирування на сухе молоко знижувалися лише помірковано, оскільки низькі ціни та відновлена економічна активність у Китаї викликали сильні інтереси до купівлі.

Індекс цін на цукор погіршив тенденцію, піднявшись на 7,4% порівняно з попереднім місяцем і відмінивши половину квітневого падіння через підйом міжнародних цін на нафту, а також зниження врожаїв більше, ніж очікувалося, в Індії та Таїланді, які є, відповідно, найбільшим світовим виробником цукру та другим за величиною експортером.

Індекс цін на зернові знизився на 1% з квітня. Міжнародні ціни на рис незначно піднялися, підсилюючись зростанням котирувань Japonica та Basmati, тоді як експортні ціни на пшеницю падали на тлі очікування широких світових поставок. Ціни на зерно грубого помолу впали ще більше, а американські ціни на кукурудзу зараз майже на 16% нижчі, ніж у травні 2019 року.

Індекс цін на рослинні олії знизився на 2,8%, до 10-місячного мінімуму. Тим часом як ціни на ріпакову та соняшникову олію зростають, ціни на пальмову олію падають четвертий місяць поспіль, що відображає занижений світовий попит на імпорт та більш високий, ніж очікували, рівень виробництва та запасів у країнах-експортерах.

Індекс цін на м'ясо знизився у травні на 0,8%, що в середньому на 3,6% нижче його значення у травні 2019 року. Котирування м'яса великої рогатої худоби зросли, тоді як ціни на м'ясо птиці та свиней продовжували падати, що відображало високу доступність експорту в основні країни-виробники, незважаючи на збільшення попиту на імпорт у Східну Азію після послаблення карантинних заходів у зв’язку з COVID-19.