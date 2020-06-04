В Україні - рекордні ціни на суницю за останні п'ять років

Цьогорічний врожай суниці садової буде найгіршим за останні декілька років через несприятливі погодні умови, відповідно і ціни на ягоду в Україні є рекордними.

Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація.

"На сьогоднішній день ціни на ранні ягоди в Україні продовжують утримуватися на високому рівні. Так, станом на початок червня 2020 року, оптові партії якісної суниці садової продаються по 65-75 грн/кг, в той час, як продукція низької якості, якої теж зараз чимало на ринку внаслідок дощової та похмурої погоди, пропонується в середньому по 40 грн/кг", - йдеться у повідомленні.

У профільній асоціації зазначили, що цьогорічні ціни на суницю є рекордно високими, не тільки за останні п’ять років, але й історично для цього періоду часу. Для порівняння, на початку червня 2019 року якісну суницю садову можна було придбати в середньому по 25-30 грн/кг. Приблизно в цьому ж діапазоні коливалися ціни і на початку червня 2018 року. В перший же тиждень червня 2016 та 2017 років суниця продавалася в середньому по 15-20 грн/кг. У попередні ж роки ціни на цю ягоду були ще нижчими.

"Таким чином, на сьогоднішній день фермери, що змогли отримати врожай суниці садової в непростих погодних умовах 2020 року, можуть заробити в середньому в 2,0-2,5 рази більше на реалізації кожного кілограма суниці садової, ніж у минулому сезоні, і в чотири рази дорожче, ніж у 2016-му", - наголосили в УПОА.

Основною причиною високих цін на ранні ягоди в 2020 році були несприятливі погодні умови. В Україні, протягом останніх двох місяців, було зафіксовано декілька хвиль приморозків, які принесли збитки не тільки виробникам ягід, але й тим фермерам, які вирощують яблука, черешню, сливу та абрикос. Постраждали навіть посіви озимих зернових та олійних культур.

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Учасники ринку акцентують, що цьогорічний врожай суниці садової буде найгіршим за останні декілька років, а ціни на ягоди і надалі будуть утримуватися на порівняно високому рівні. Це також означає, що виробництво замороженої суниці садової може також знизитися, не зважаючи на розширення потужностей із заморозки ягід. Україна експортує суницю садову переважно в замороженому вигляді.

Як повідомлялося, валовий збір суниці садової у 2019 році склав близько 63 тис. тонн, а роком раніше було зібрано 62,2 тис. тонн цієї ягоди, за даними Державної служби статистики.