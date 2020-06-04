Транспортування нафти українськими трубопроводами зросло на 89%

У травні 2020 року обсяги транспортування нафти українськими нафтопроводами збільшилися на 89% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 1,2 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртранснафта".

"У травні 2020 року загальний обсяг транспортування нафти зріс порівняно з травнем минулого року на 89% — з 641 тис. тонн до 1,2 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, транзит нафти територією України трубопровідним транспортом у травні 2020 року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 115%, до 952 тис. тонн. Понад 859 тис. тонн нафти Укртранснафта транспортувала для потреб нафтопереробних заводів (НПЗ) Чехії, Словаччини та Угорщини і більше 91 тис. тонн – для потреб Мозирського НПЗ (Республіка Білорусь).

На українські НПЗ у травні 2020 року було перекачано 262 тис. тонн нафти (на 32% більше, ніж у травні 2019 року): 124 тис. тонн української і 138 тис. тонн азербайджанської.

Загальний обсяг транспортованої нафти за результатами січня-травня 2020 року становить 6,2 млн тонн (на 12% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року), з яких обсяг транспортування нафти для НПЗ України становить 1,1 млн тонн (на 23% більше), а транзит – 5,1 млн тонн (на 10% більше).

За результатами травня 2020 року компанія фіксує незначне збільшення обсягу транзиту нафти до країн Євросоюзу порівняно з квітнем. Втім, зазначають в Укртранснафті, рівень транспортування нафти для потреб європейських НПЗ залишається на доволі низькому рівні у порівнянні з очікуваними показниками та показниками першого кварталу 2020 року. Зокрема, як нагадала компанія, транзит нафти для європейських НПЗ територією України у січні 2020 року становив 1,1 млн тонн, у лютому – 995 тис. тонн, у березні – 1,1 млн тонн, у квітні – 751 тис. тонн, у травні – 952 тис. тонн.

Як повідомлося, у травні минулого року "Укртранснафта" забезпечувала транзит нафти для потреб європейських споживачів неповний звітний період у зв’язку із зупинкою роботи нафтопроводу "Дружба" через потрапляння до нього нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук. Транзит російської нафти до країн Європейського Союзу зупинявся з 25 квітня до 11 травня 2019 року та з 17 до 21 травня 2019 року.