В українських сховищах газу на 57% більше, ніж торік

Запас природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) на початок червня складає 18,0 млрд куб. м, це на 57% перевищує минулорічні показники.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртрансгаз".

"З початку поточного року до підземних газосховищ України закачано 4,1 млрд куб. м природного газу (+5% до аналогічного періоду минулого року). З них для зберігання в режимі «Митний склад» закачано 2,2 млрд куб. м, в тому числі компаніями-резидентами – 0,9 млрд куб. м, компаніями-нерезидентами – 1,3 млрд куб. м", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанії-резиденти станом на 1 червня зберігали в режимі «Митний склад» 1,3 млрд куб. м газу (+21% до аналогічного періоду минулого року).

Продовжують збільшуватися обсяги зберігання газу іноземними трейдерами. На початку червня поточного року нерезиденти зберігали в режимі «Митний склад» 2,0 млрд куб. м (+296% до аналогічного періоду минулого року), зазначили в УТГ.

Зростають також обсяги природного газу, що передані учасниками ринку до ПСГ з використанням спеціальних тарифів на транспортування short haul. З початку року з використанням цих тарифів резиденти транспортували на «Митний склад» 0,1 млрд куб. м газу, а нерезиденти – 0,7 млрд куб. м. Додамо, що лише в травні поточного року нерезиденти протранспортували до ПСГ за тарифами short haul 0,5 млрд куб. м, що в два з половиною рази більше, ніж у квітні 2020-го.

«У травні поточного року спостерігався високий попит на послуги українських ПСГ з боку іноземних трейдерів. Ми впевнені, що ця динаміка збережеться в найближчі місяці. Рівень наповненості європейських газосховищ стрімко наближається до максимального. Наприклад, в Австрії він сьогодні становить майже 85%, Німеччині – 84%, Італії – 68%. В Україні цей показник – 58%. Сьогодні ми маємо близько 13 млрд куб. м вільних потужностей, конкурентоспроможні умови та унікальні можливості для ефективного використання українських газосховищ. Отже, готові і надалі залучати європейських трейдерів до співпраці», – зауважив генеральний директор АТ «Укртрансгаз» Сергій Олексієнко.