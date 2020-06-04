Депутати ухвалили закон про митний тариф

Верховна рада проголосувала в цілому за законопроєкт №3228 "Про Митний тариф України", який набирає чинності з 1 липня 2020 року.

За відповідне рішення проголосувало 290 народних обранців, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законом оновлена номенклатура Митного тарифу України на основі актуалізованої редакції Гармонізованої системи опису і кодування товарів версії 2017 року, яка містить 233 зміни, 85 з яких стосується сільськогосподарської галузі, 45 - хімічної галузі, 13 - лісового сектору, 15 - текстильної промисловості, 6 - чорних та кольорових металів, 35 - машинобудівної галузі, 8 – транспорту, 26 - інших галузей.

Згідно із законом, ставки ввізного мита на товари не змінюються, а передбачено лише зміни, доповнення, уточнення кодів та описових частин окремих товарів, приміток до товарних груп.

До Митного кодексу додано частину кодів, які перенумеровано, об’єднано або вилучено у зв’язку з низьким об’ємом торгівлі. У випадку об’єднання кодів подібних товарів з різними ставками ввізного мита при виборі остаточного рівня мита взято до уваги обсяги торгівлі такими товарами та зобов’язання перед СОТ.

Прикінцевими та перехідними положеннями закону встановлено, що позначення додаткових одиниць виміру та обліку для природного газу енергетичних одиниць у тис. кВт. год. застосовуються з 1 квітня 2021 року. На період з 1 липня 2020 року по 1 квітня 2021 року додаткові одиниці виміру та обліку позначаються у тис.м3.