Хмельницький аеропорт планують використовувати як вантажний хаб

Президент Володимир Зеленський ознайомився з планами реконструкції аеропорту «Хмельницький» та запропонував обговорити його відбудову з логістичними компаніями.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Летовище не працює 20 років і перебуває в незадовільному стані. Планується, що аеропорт використовуватимуть як вантажний хаб. Для реконструкції злітно-посадкової смуги необхідно 1,5 млрд грн", - проінформували в ОП.

Президент запропонував обговорити питання реконструкції аеропорту з логістичними компаніями, які зацікавлені в авіаперевезеннях. «Може бути міжнародний вантажний коридор», – сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 3-4 червня перебуває з робочою поїздкою на Хмельниччині.