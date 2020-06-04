Кабмін хоче вивести економіку на шлях відновлення у другій половині року

Реалізація напрацьованої Кабінетом міністрів разом з експертами у багатьох галузях програма стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19 дозволить економіці стати на рейки вже у другій половині 2020 року.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, представляючи з парламентської трибуни проєкт постанови «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Програма передбачає підтримки усіх секторів економіки, а головне - малого та середнього бізнесу. Ця програма дозволить нам стати на рейки економічного відновлення вже у другій половині цього року», - сказав Шмигаль.

За його словами, програма стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19 – це свого роду ідейний каркас, який включає у себе поточний стан економіки, а також конкретні пропозиції щодо подальших кроків. Зокрема, за такими напрямками: доступ до фінансів, доступ до ринків, дерегуляція, модернізація та розвиток, доступ до інфраструктури. Важливою частиною Програми буде системна та ґрунтовна підтримка вітчизняного виробника. Принциповим пріоритетом є створення робочих місць та сплата податків в Україні.

Програма передбачає широкий спектр методів підтримки: допомога просування експорту; доступні кредити, грантові програми; розширення участі малого і середнього бізнесу у державних закупівлях.

У підготовці цієї програми взяли участь понад 90 розробників, серед яких аналітичні центри, бізнес-асоціації та окремі компанії (в тому числі із представників малого та середнього бізнесу).

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На засіданні уряду 27 травня була затверджена програма стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19 з умовою її доопрацювання.