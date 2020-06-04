Український аграрний експорт цьогоріч зріс на 2%

Український аграрний експорт за 5 місяців 2020 року зріс на 2% - до понад $9 млрд.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

"За період січень-травень 2020 року експорт товарів АПК та харчової промисловості склав $9 072,3 млн, що на 2% або $180,3 млн більше, ніж за відповідний період 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що традиційно у структурі експорту переважає продукція рослинництва, зокрема, зернові культури, олії та продукти переробки.

Загалом, у порівнянні з попереднім періодом збільшилося постачання на зовнішні ринки: олії соняшникової, сафлорової або бавовняної - на $421,3 млн (+22,4%); ячменю - на $107,6 млн (у 2,4 раза); пшениці - на $100,0 млн (+10,3%); макуха, тверді відходи від вилучення рослинних жирів і олій - на $44,2 млн (+9,2%).

Крім того, суттєво збільшився попит на українську олію свиріпову, ріпакову та гірчичну (у 18,7 раза).

Як повідомляв Укрінформ, Україна у 2019-2020 маркетинговому році експортувала 52,45 млн тонн зерна та зернобобових, що на 18,4% більше, ніж за аналогічний період минулого МР. У тому числі було експортовано 19,68 млн тонн пшениці (на 34,68% більше), 4,78 млн тонн ячменю (на 40,18% більше), 27,3 млн тонн кукурудзи (на 8,01% більше).

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Експорт борошна за вказаний період збільшився на 19,7%, ніж торік - до 306,3 тис. тонн.

Україна у квітні 2020 року експортувала також рекордну кількість соняшникової олії - 717 тис. тонн. За підсумками 2019/2020 МР буде досягнуто нового рекорду виробництва в 7 млн ​​тонн та експорту української олії в 6,5 млн тонн