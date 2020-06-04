"Ми маємо вивести Енергоатом з кризи" - віце-президент компанії

“Наше першочергове завдання - вивести компанію з кризи,” - так прокоментував плани нового керівництва та ситуацію довкола Енергоатома віце-президент з розвитку компанії Герман Галущенко.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

«Енергоатом» - стратегічне державне підприємство, яке через проблеми у функціонуванні ринку останнім часом безперервно збільшує боргове навантаження. Але так не повинно бути! У компанії є всі можливості, щоб приносити прибутки, аби країна заробляла, спеціалісти-атомники отримували гідну заробітну плату, а кінцевий споживач – комфортну і зрозумілу ціну на електроенергію. Повірте, усього цього реально досягнути”, - повідомив Герман Галущенко.

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Він також наголосив, що «наразі ми бачимо політичну волю керівництва країни вирішити цю складну проблему і готові активно брати у цьому процесі участь. Для нас першочергове завдання – вивести «Енергоатом» із кризи. Так, ця ситуація утворилася не сьогодні, але нам її вирішувати, і ми готові до цього».

Нагадаємо, що у понеділок, 1 червня, під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова відбулося засідання робочої групи експертів з питання врегулювання ситуації на енергетичному ринку. За його результатами НАЕК «Енергоатом» оприлюднив свій «дорожній план» подолання кризи.