В Україні уже погодили місця для 58 комплексів автофіксації порушень ПДР - Криклій

Вже погоджене 41 місце для 58 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, які будуть встановлені у 12 областях.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"Ще 220 комплексів автоматичної фіксації (КАФ) буде встановлено на дорогах України у місцях з найвищою концентрацією ДТП. Вже погоджено 41 місце для 58 камер: 2 – у Вінницькій області, 1 – у Волинській, 1 – у Житомирській, 2 – у Закарпатській, 2 – у Запорізькій, 2 – у Харківській, 2 – у Черкаській, 1 – у Рівненській, 2 – у Тернопільській, 3 – у Одеській, 2 – у Івано-Франківській та 21 – у Львівській", - написав Криклій.

Він зазначає, що сьогодні Укрпошта отримала першу партію штрафів для порушників - 2400 адмінпостанов, які почнуть доставлятися адресатам вже від завтра.

Міністр нагадав, що всього за 2 дні з початку запуску системи кількість перевищень дозволеної швидкості у Києві та в Київській області знизилася майже на 40% - з 57 880 випадків до 34 176.

"Це чудовий сигнал того, що ми робимо все правильно", - вважає Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.

Камери встановлені в місті Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.