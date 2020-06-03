МВФ прийме рішення щодо нової програми для України 9 червня

Виконавча рада МВФ запланувала засідання щодо України на наступний четвер, 9 червня, під час якого буде прийняте рішення по новій програмі кредитування Stand-By, а також щодо виділення першого траншу.

Про це йдеться в повідомленні про розклад роботи Виконавчої ради Фонду, оприлюдненому в середу на сайті МВФ.

Так, у календарі на 9 червня заплановане засідання щодо України на тему угоди Stand-By.

Як повідомляв Укрінформ, минулого місяця у МВФ підтвердили досягнення домовленості на рівні персоналу про виділення фінансування Україні за програмою Stand-By у розмірі $5 млрд впродовж 18 місяців.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у цьому зв'язку висловив сподівання, що Україна до 10 червня отримає перший транш від МВФ.

Фото: Bloomberg