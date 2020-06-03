Обсяги реалізації промислової продукції зменшилися на 11,5%

За січень-квітень 2020 року обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 11,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 767,13 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За 4 місяці 2020 року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 767,13 млрд грн, що на 11,5% менше, ніж за січень-квітень 2019 року. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 213,49 млрд грн.

Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за січень-квітень 2020 року було реалізовано на 105,55 млрд грн (на 25,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), з яких за межі країни — на 33,41 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 19,85 млрд грн (на 32,3% менше); сирої нафти та природного газу — на 26,03 млрд грн (на 45,0% менше); металевих руд — на 49,59 млрд грн (на 9,3% менше).

Продукції переробної промисловості за вказаний період було реалізовано на 472,99 млрд грн (на 9,6% менше, ніж за січень-квітень 2019 року), з яких за межі країни — на 179,30 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 171,62 млрд грн (на 1,0% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 111,67 млрд грн (на 21,6% менше); продукції машинобудування — на 48,55 млрд грн (на 15,4% менше).

Також за 4 місяці 2020 року було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 123,65 млрд грн (на 6,0% більше у порівнянні із січнем-квітнем 2019 року), вироблено та розподілено газу — на 27,77 млрд грн (на 34,7% менше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, за 2019 рік обсяги реалізації промислової продукції в Україні зменшилися на 1,1% у порівнянні з 2018 роком, до 2,48 трлн грн. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 650,4 млрд грн. Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за минулий рік було реалізовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% більше, ніж за 2018 рік), переробної промисловості – на 1,60 трлн грн (на 2,4% менше), вироблено, передано та розподілено електроенергії на 331,36 млрд грн (на 0,7% більше), газу — на 73,02 млрд грн (на 12,5% менше).