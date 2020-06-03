Кабмін запровадив е-дозволи на перевезення вантажів за кордон

Кабінет міністрів України погодив запровадження експерементального проєкту щодо замовлення бланків дозволів на поїздку по територіях іноземних держав під час перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні через Транспортний портал електронних послуг.

Відповідну постанову Кабмін прийняв на своєму засіданні 3 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Впровадження такого проєкту дозволить подолати бюрократичні перепони (людський суб'єктивний фактор, паперова тяганина, тощо) при видачі дозволів на міжнародні перевезення вантажів", - зазначається у пояснювальній записці до постанови.

Метою цього експерименту є також зменшення впливу чиновників у взаємовідносинах приватного бізнесу і держави та забезпечення прозорості в отриманні публічних послуг.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2019 року в Україні почав працювати транспортний портал електронних послуг. На порталі є послуга з бронювання дозволу на міжнародні перевезення, але отримати його можна було безпосередньо у пункті видачі дозволів.

Крім цього на порталі можна відстежити порушників порядку використання дозволів, отримати дозвіл на негабаритні перевезення, відстежити протоколи Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), переглянути онлайн трансляцію з місць видачі дозволів та оформити електронну товарно-транспортну накладну.

З квітня цього року на сайті e-transport.gov.ua запрацювали: е-кабінет моряка, сервіс відкритих даних транспортної галузі, сервіс е-документообігу, е-кабінет інспектора Укртрансбезпеки. Також Мінінфраструктури створило чат-бот E-transport для Telegram.