Кабмін запровадив е-дозволи на перевезення вантажів за кордон
Відповідну постанову Кабмін прийняв на своєму засіданні 3 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Впровадження такого проєкту дозволить подолати бюрократичні перепони (людський суб'єктивний фактор, паперова тяганина, тощо) при видачі дозволів на міжнародні перевезення вантажів", - зазначається у пояснювальній записці до постанови.
Метою цього експерименту є також зменшення впливу чиновників у взаємовідносинах приватного бізнесу і держави та забезпечення прозорості в отриманні публічних послуг.
Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2019 року в Україні почав працювати транспортний портал електронних послуг. На порталі є послуга з бронювання дозволу на міжнародні перевезення, але отримати його можна було безпосередньо у пункті видачі дозволів.
Крім цього на порталі можна відстежити порушників порядку використання дозволів, отримати дозвіл на негабаритні перевезення, відстежити протоколи Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), переглянути онлайн трансляцію з місць видачі дозволів та оформити електронну товарно-транспортну накладну.
З квітня цього року на сайті e-transport.gov.ua запрацювали: е-кабінет моряка, сервіс відкритих даних транспортної галузі, сервіс е-документообігу, е-кабінет інспектора Укртрансбезпеки. Також Мінінфраструктури створило чат-бот E-transport для Telegram.