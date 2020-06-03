СБУ викрила порушення Укргазвидобуванням еконорм під час утилізації відходів

Служба безпеки України викрила порушення акціонерним товариством «Укргазвидобування» екологічних норм під час утилізації небезпечних відходів буріння.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Служба безпеки України викрила порушення акціонерним товариством «Укргазвидобування» екологічних норм під час утилізації небезпечних відходів буріння, що могло створити загрози для життя і здоров’я населення Полтавщини”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили оперативники спецслужби, співробітники комерційної структури за погодженням з представниками Укргазвидобування «заробляли» на утилізації бурових шламів. Посадовці Держекоінспекції не реагували на порушення екологічних норм.

СБУ викрила порушення еконорм під час утилізації небезпечних відходів

За версією слідства, фактична утилізація відходів буріння взагалі не здійснювалась. Під час їх тимчасового зберігання не було дотримано необхідних екологічних вимог, що могло призвести до забруднення навколишнього середовища. У ході вивезення бурового шламу організатори здійснювали підміну супровідних документів. Тож на полігоні побутових відходів його вивантажували під виглядом безпечної «суміші мінералів». За попередніми оцінками, своїми діями зловмисники завдали державі мільйонних збитків.

За результатами проведених лабораторних досліджень відібраних зразків шламу, яке проводила профільна науково-дослідна установа, встановлено, що ці відходи буріння належать до особливо небезпечних і потребують спеціальної процедури захоронення та утилізації. Завдяки оперативному втручанню співробітників СБУ товариство виправило порушення екологічних вимог.

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У ході слідчих дій за ст. 236, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України правоохоронці отримали документальні матеріали, які підтверджують протиправну діяльність. Представникам комерційної структури: організатору та виконавцю протиправної схеми, а також представнику АТ «Укргазвидобування», повідомлено про підозри та обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Іншим фігурантам провадження планується повідомити про підозру найближчим часом.

Триває досудове розслідування.