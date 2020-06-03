В Україні цьогоріч виробництво сталі зменшилося майже на 11%

За січень-травень 2020 року виробництво сталі в Україні скоротилося на 10,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 8,28 млн тонн.

Про це повідомляє об’єднання підприємств «Укрметалургпром».

«За 5 місяців 2020 року вироблено: чавуну 8,15 млн т (93,4% відносно аналогічного періоду 2019 року), сталі 8,28 млн т (89,3%), прокату 7,40 млн т (93,4%)», - йдеться у повідомленні.

У травні 2020 року, за попередніми даними ОП «Укрметалургпром», в Україні було вироблено 1,66 млн тонн чавуну (на 9,9% менше, ніж у квітні 2019 року), 1,62 млн тонн сталі (на 11,1% менше), 1,43 млн тонн металопрокату (на 17,9% менше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними ОП «Укрметалургпром», за 2019 рік в Україні було вироблено 20,06 млн тонн чавуну (на 2,4% менше, ніж за 2018 рік); 20,85 млн тонн сталі (на 1,2% менше); 18,20 млн тонн прокату (на 0,9% менше).