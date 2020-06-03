Мінінфраструктури має імплементувати 57 директив та 16 регламентів ЄС - Криклій

Міністерство інфраструктури України має імплементувати 44 директиви та 13 регламентів ЄС у сфері транспорту та надання послуг поштового зв’язку і 13 директив та три регламенти у сфері морського та внутрішнього водного транспорту.

Про це написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своїй колонці для Європейської правди.

"Від самого початку, як тільки я прийшов працювати у Міністерство інфраструктури, ми поставили собі за мету значно покращити показники відомства саме за євроінтеграційним напрямом... У підсумку вийшов чималий список завдань. Це імплементація 44 директив та 13 регламентів ЄС у сфері транспорту та надання послуг поштового зв’язку. Плюс ще 13 директив і три регламенти у сфері морського та внутрішнього водного транспорту" - розповів Криклій.

Він додав, що імплементація європейського законодавства залежить від схвалення Верховною Радою України базових проєктів законів, які, в свою чергу, дозволять надалі розробляти та приймати відповідні підзаконні акти.

"У зоні моєї відповідальності - законопроєкти про внутрішній водний і залізничний транспорт, зміни у сфері перевезення небезпечних вантажів, законопроєкти про поштовий зв’язок, про суспільно важливі послуги з перевезення пасажирів та мультимодальні перевезення, зміни з врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту та зміни у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів. Серед усіх восьми в Раді зареєстровано перші три", - пояснює Криклій.

Зокрема, законопроєкт про внутрішній водний транспорт наразі доопрацьовується до другого читання і включає в себе імплементацію 5 європейських директив. Міністр зазначає, що законопроєкт також має поліпшити конкуренцію на ринку та збільшити інвестиції завдяки рівним умовам та прозорим правилам.

Законопроєкт "Про залізничний транспорт України" нині зареєстрований в Раді, він дозволить створити відкритий ринок залізничних перевезень з прозорими та рівними умовами для бізнесу і якісними послугами для пасажирів.

"Ми маємо зобов’язання перед ЄС відкрити цей ринок, щоб у майбутньому в залізничній інфраструктурі міг оперувати будь-який перевізник – як приватний, так і державний", - пише Криклій.

За словами мінстра, третій законопроєкт, який уже зареєстровано у Верховній Раді ("Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів") дозволить підвищити безпеку у сфері та забезпечить галузь кваліфікованим персоналом.

Крім згаданих вище трьох, парламент має ухвалити ще 5 законопроєктів, які також імплементуватимуть європейські норми. Зокрема, це законопроєкт про внесення зміни у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів. Криклій пояснює, що цей документ впровадить систематичні перевірки такого транспорту на придатність до експлуатації.

Законопроєкт про поштовий зв’язок, на думку міністра, створить рівні умови на ринку для всіх його учасників і максимально спростить ціноутворення та продуктовий ряд для споживачів.

"З прийняттям цього закону до роботи на пошті нарешті зможуть долучитися люди з інвалідністю. Це те, що вже давно діє в цивілізованій Європі. І так має бути у нас", - коментує очільник Мінінфраструктури.

Також парламент повинен буде погодити зміни з врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту, якими запроваджується е-кабінет перевізника і відповідний державний реєстр, а також обов’язкове ліцензування.

Законопроєкт про суспільно важливі послуги з перевезення пасажирів запровадить систему отримання обов’язкового фінансового відшкодування, що виплачується перевізникам таких послуг. А законопроєкт про мультимодальні перевезення, запровадить єдиний документ мультимодального перевезення для здійнення перевезення вантажу незалежно від зміни видів транспорту та складної логістики.

Читайте також: Мінінфраструктури пришвидшить підготовку проєкту модернізації аеропорту в Дніпрі

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт». Законопроєктом пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту. Зокрема, пропонується уніфікувати деякі терміни у галузі внутрішнього водного транспорту та вдосконалити нормативне підґрунтя встановлення та використання берегових смуг водних шляхів, підтримки у належному стані гідротехнічних споруд, закріпити принцип пріоритетності розвитку внутрішнього водного транспорту.

Після ухвалення законопроєкту у першому читанні бізнес-асоціації України виступили із заявами про те, що документ необхідно ґрунтовно доопрацювати.

Також свої зауваження до законопроєкту надав Антимонопольний комітет України.