Ізраїль планує якнайшвидше ратифікувати Угоду про ЗВТ з Україною – посол

Ізраїль планує якнайшвидше ратифікувати Угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

«Наразі у відносинах з Україною наше завдання – ратифікувати Угоду про Зону вільної торгівлі. Зараз ця угода в Кнесеті, і ми робитимемо все від нас залежне, щоб вона була прийнята якомога швидше», - сказав дипломат.

Він також висловив сподівання, що Україна відкриє Офіс із інвестицій та високих технологій в Єрусалимі. «Одночасно ми відкриємо такий же офіс в нашому посольстві в Києві. Це допоможе нашим зв'язкам, допоможе знаходити стартапи та інвесторів в обох країнах», - зазначив посол.

Угода про Зону вільної торгівлі з Ізраїлем була підписана сторонами ще 21 січня 2019 року. Верховна Рада України ратифікувала її в липні 2019 року, а в серпні Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про ЗВТ з Ізраїлем.

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Причиною затримки ратифікації Угоди Ізраїлем є постійне проведення парламентських виборів. 2 березня вони відбулися втретє поспіль, оскільки прем’єр-міністр Нетаньяху не міг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні 2019 року.