Нацбанк затвердив єдині підходи до формування та використання QR-кодів

Національний банк затвердив єдині підходи до формування та використання QR-кодів для здійснення розрахунків (йдеться про кредитовий переказ).

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Мета цього рішення – надати ринку уніфікований інструмент для підвищення зручності розрахунків, що зможе вирішити проблему сумісності для різних інфраструктур учасників ринку", - йдеться в повідомленні.

Учасники ринку і зараз використовують QR-коди, але створюють їх за власними правилами. Наявність єдиного підходу до вимог формування QR-кодів дасть можливість підвищити швидкість розрахунків та знизити операційні ризики.

Єдині підходи забезпечують, у першу чергу, потреби тих учасників платіжного ринку, які співпрацюють із постачальниками послуг (зокрема державних, адміністративних та комунальних послуг тощо). Також це допоможе широко використовувати QR-коди під час оплати товарів та послуг і здійснювати переказ коштів із рахунку на рахунок.

"По перше, використовувати QR-код дуже зручно. Адже це майже до нуля знижує вірогідність помилки у реквізитах отримувача чи призначенні платежу. По друге, платіж відбувається швидко і не потребує додаткових дій від платника", – пояснив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Олексій Шабан.

Окрім зазначених переваг, використання QR-коду для здійснення кредитових переказів сприятиме автоматизації бізнес-процесів учасників розрахунків і як результат – зростанню обсягів безготівкових розрахунків.

Водночас формування та використання QR-кодів не є обов’язковим. Проте у разі бажання використовувати QR-коди для здійснення кредитових переказів, учасники безготівкових розрахунків повинні будуть забезпечити його формування та використання відповідно до правил, розроблених Національним банком.

Аналогічні підходи до формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів запроваджені багатьма країнами Європейського Союзу (Австрією, Німеччиною, Бельгією, Фінляндією та Нідерландами).

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 28 травня 2020 року №68 "Про затвердження Правил формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів", що набирає чинності з 3 червня 2020 року.