У яких банках можна отримати пенсії та зарплати бюджетникам

Міністерство фінансів оприлюднило перелік з 45 банків через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та зарплати працівникам бюджетних установ.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26.09.2001 №1231 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2019 № 1151), Міністерство фінансів України публікує перелік уповноважених банків. На сьогодні уповноваженими є 45 банків", - йдеться в повідомленні.

До переліку уповноважених банків через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ увійшли: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Агропросперіс Банк», АТ «КБ «Акордбанк», АТ «Альфа-Банк» та інші.