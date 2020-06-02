Мінфін залучив 2,9 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 2 червня залучило до держбюджету понад 2,9 млрд грн.

При цьому дохідність за найкоротшими паперами повернулась до докарантинних рівнів, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів розмістило номіновані в гривні ОВДП зі строком погашення 3, 6, 9 місяців та 1 рік. Попит на всі інструменти перевищив більш як в два рази обсяг задоволених Мінфіном заявок. Середньозважену ставку за 3-місячними інструментами знижено на 35 б.п. до 9,84%, за 6-місячними – на 22 б.п. до 10,11%, за 9-місячними та річними ОВДП ставки знижено на 11 б.п. до 10,89% та 10,86% відповідно. Всього за підсумками аукціонів до Державного бюджету було залучено кошти в обсязі 2,9 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що ставки дохідності за ОВДП продовжують знижуватися, а дохідність за найкоротшими паперами повернулась до докарантинних рівнів.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 травня 2020 року залучило до державного бюджету понад 1 млрд грн.