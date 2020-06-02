Суд підтримав позицію Украероруху у справі проти недобросовісного контрагента

Північний апеляційний господарський суд м. Києва підтвердив законність позиції Украероруху у справі проти недобросовісного контрагента.

Про це повідомляється нак сторінці Украероруху у Facebook.

"Сьогодні Північний апеляційний господарський суд м. Києва задовольнив апеляційну скаргу Украероруху на ухвалу Господарського суду Київської області від 7 квітня 2020 року щодо поновлення виконавчого провадження, за яким недобросовісний контрагент ТОВ «Сегмент ЛТД» мав намір повторно стягнути з державного підприємства близько 30 мільйонів гривень. Рішення суду набуло сили з моменту його оголошення", - зазначили в держпідприємстві.

Як повідомляють в Украерорусі, суд визнав правомірним закриття відповідного виконавчого провадження у 2019 році, оскільки встановив, що ці кошти за договорами вже були сплачені раніше.

"Зауважимо, що представник ТОВ «Сегмент ЛТД» в судовому засіданні також підтвердив факт отримання оплати", - наголосили в Украерорусі.

При цьому, на держпідпримстві звернули увагу, що після рішення апеляційного суду, цей же контрагент раптово подав заяву про перенесення іншого судового засідання у цій же справі, яке було заплановане за 15 хвилин після першого.

"Друге судове засідання у справі з цим же контрагентом, який прагне продовжити дію договорів генерального підряду на реконструкцію будівель Украероруху, також мало відбутись сьогодні у Північному апеляційному господарському суді – за п’ятнадцять хвилин після завершення першого. Проте розгляд було перенесено на вимогу ТОВ «Сегмент ЛТД» через карантин, хоча у справі на 30 млн грн це не завадило їх представнику з’явитись у судове засідання", - йдеться в повідомленні.

Також, в Украерорусі повідомляють, що на вимогу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва поліція міста відкрила кримінальне провадження щодо шахрайських дій ТОВ «Сегмент ЛТД». Відомості про це сьогодні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Украерорух є основою національної аеронавігаційної системи та Об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (ОЦВС), що здійснює обслуговування повітряного руху у повітряному просторі України та повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху відповідно до договорів покладена на Україну.

Договірні відносини Украероруху з компанією ТОВ «Сегмент ЛТД» розпочалися у 2014 році і стосувалися проектування та будівельних робіт реконструкції чотирьох приміщень підприємства за адресами: Повітрофлотський проспект, 76-а, 76-б, 76-в, Волинська, 66-а. Терміни проектування та повернення коштів компанією були порушені ще у період 2015 – 2016 рр. Договори закінчилися 3 роки тому, проте відтоді триває судова тяганина стосовно повторного стягування коштів з державного підприємства. Питання укладання договорів та дій компанії раніше вже вивчала Генеральна прокуратура України.