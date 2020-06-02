Компанія МакДональдз інвестувала в Україну 7,5 мільярда за 23 роки

За 23 роки роботи компанія МакДональдз проінвестувала в Україну 7,5 млрд грн, з яких понад 0,5 млрд у 2019 році.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"2019 року 110 млн клієнтів замовили страви з МакДональдз в Україні. Це дозволило мережі збільшити частку на ринку швидкого обслуговування на 2%, що склало 14% серед усіх візитів до закладів харчування поза домом (станом на 31 березня 2020 року). За 23 роки роботи МакДональдз проінвестував в Україну 7,5 млрд грн. Сума інвестицій 2019 року склала більш як 0,5 млрд грн. Ці кошти були спрямовані на поліпшення досвіду клієнтів, діджиталізацію бізнесу та інвестиції в суспільство", - йдеться в повідомленні.

За 2019 рік МакДональдз оновив 17 ресторанів і відкрив 5 нових. Наразі ресторани нового формату працюють у 14 містах України, а всього їх 48. У них клієнти можуть самостійно замовляти страви через термінали самообслуговування, отримувати замовлення за столиком для більшої зручності, а також допомогу від експертів з гостинності. З початку 2020 року оновлено вже 7 ресторанів і відкрито 2 нових.

Відкриття нових ресторанів — інвестиція в країну, адже це створює додаткові надходження податків у місцеві бюджети й робочі місця як у ресторанах, так і в постачальників, обсяги замовлень у яких зростають.

Інвестиції в діджиталізацію та доставку залишилися пріоритетом для компанії. Порівняно з

минулим роком, обсяг замовлень через сервіс доставки збільшився втричі. Станом на тепер сервіс наявний у 17 містах країни: усюди, де є партнер з доставлення. Клієнти зробили більш як 2,6 млн замовлень, починаючи з запуску цієї послуги наприкінці 2018 року.

Як відомо, перший заклад відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Мережа налічує 93 заклади у 20 містах України, 48 з них — з «досвідом майбутнього» (станом на червень 2020-го). Компанія входить до списку 100 найбільших платників податків в Україні.