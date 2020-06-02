Антимонопольний комітет розпочав реформу територіальних відділень

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав реформу територіальних відділень; при цьому планується замість 18 регіональних відділень створити 6 міжрегіональних.

Про це повідомляє АМКУ.

"З 2 червня починається формування міжобласних відділень Антимонопольного комітету", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що замість 18 територіальних відділень в Україні буде створено 6 міжрегіональних відділень. Таким чином, у комітеті планують сформувати:

Північне відділення (Київ) шляхом приєднання Житомирського, Чернігівського та Черкаського відділень;

Північно-Східне відділення (Харків), яке об’єднає Сумщину, Полтавщину, Донеччину та Луганщину;

Придніпровське (Дніпро), що стане центром також для Запоріжжя та Кіровоградщини;

Причорноморське (Одеса), яке куруватиме Херсонщину, Миколаївщину та Крим;

Подільське (Хмельницький), до якого приєднаються Вінниця, Тернопіль та Буковина;

Західне (Львів), що відповідатиме за Рівне, Волинь, Івано-Франківськ і Закарпаття.

В АМКУ наголошують, що в усіх обласних центрах залишаться відокремлені підрозділи комітету. Тобто, подати заяву чи скаргу, проконсультуватися, надати відповідь на запит органу комітету можна буде і у звичному місці, і в міжрегіональному відділенні. Зміниться лише те, що адміністративні колегії діятимуть і ухвалюватимуть рішення та рекомендації лише в нових міжрегіональних відділеннях.

У відомстві обіцяють розробити систему відеозв’язку, яка дасть можливість не їхати в сусідню область, а взяти участь у засіданні зі свого обласного центру.

В АМКУ пояснюють, що ця реформа дозволяє створити гнучку та ефективну систему із захисту конкуренції на місцях, уніфікує правозастосування в регіонах, усуває залежність від обласних органів влади та сприяє зниженню потенційних корупційних ризиків.

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Як повідомлялось, Антимонопольний комітет України створений у 1993 році як державний орган зі спеціальним статусом, що має забезпечувати державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Територіальні відділення АМКУ в областях були створені у 1994 році, в АРК Крим та місті Севастополі - в 1995 році.