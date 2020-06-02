Порт «Южний» забезпечив у травні рекордну перевалку вантажів

Морський торговельний порт «Южний» забезпечив перевалку рекордних 2,1 млн тонн вантажів.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у Тelegram-каналі.

«Лише за травень 2020-го держстивідор забезпечив перевалку 2,1 млн тонн вантажів. Це на 80% більше, ніж за аналогічний період 2019-го і на 86% вище планових показників. Оброблено 27 977 напіввагонів.

959 напіввагонів було вивантажено 31 травня, чим оновлено попередній максимальний показник у 890 одиниць», - написав Криклій.

За його словами, основний вантаж перевалки - руда (майже 1,5 млн тонн).

Перевалка двохмільйонної тонни відбулася 31 травня при навантаженні руди на Capesize KSL Santiago.

«Всього у травні «Южний» прийняв 16 суден типу Capesize. Це у 2 рази більше, ніж за аналогічний період 2019-го. Експорт склав 75% від загального обсягу перевалки. Імпорт включає вугілля (169,2 тис. тонн) і бентонітову глину (125 тис. тонн)», -додав урядовець.

Крім того, підкреслив міністр, у порту збільшується кількість оброблених великотоннажних балкерів.

Як повідомляв Укрінформ раніше, за 3 місяці 2020-го року в порту обробили майже 4,6 млн тонн вантажів.