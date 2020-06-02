Укрпошта провела перші аукціони з продажу непрофільних активів

Національний поштовий оператор "Укрпошта" провела перші 7 аукціонів з продажу непрофільної нерухомості, при цьому, очікуваний дохід – близько 90 млн грн, на 65 млн грн перевищив стартову ціну лотів.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

"Укрпошта через електронний аукціон “ProZorro. Продажі” 29 травня та 1 червня провела перші 7 аукціонів із продажу непрофільних активів, що не використовуються у господарській діяльності підприємства. Попередня сума по лотам зросла з 25,3 млн до майже 90 млн грн від початкової", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Укрпошті", з першої спроби відбулося 7 із 27 аукціонів з продажу нерухомості.

"Це гарний результат. Була конкурентна боротьба – подалися 52 учасника: це в середньому 7,5 учасників на кожний проведений аукціон. На “ProZorro. Продажі” середній показник кількості учасників – 2,53. Найбільшою популярністю користувалися два лоти із складськими приміщеннями в Києві – по 12 і 11 учасників торгів відповідно”, - прокоментував генеральний директор державної компанії Ігор Смілянський.

Серед об'єктів, по яких відбувся аукціон — виробничі приміщення у Львові біля залізничного вокзалу, арочний склад та ангар в Биківні (Київ), приміщення в м. Українка Київської області, будівля в центрі смт. Рогань Харківської області.

Точну суму торгів буде вказано після підписання протоколів із переможцями аукціонів.

Загалом на першому етапі компанія виставляє на продаж 30 об’єктів (177 інвентарних одиниць). Їх загальна стартова ціна відповідно до незалежної оцінки становить 82,6 млн грн.

Наступний аукціон відбудеться 12 червня.

"Ще є можливість оформити заявку на участь у торгах. Цікаві та дороговартісні об’єкти заплановані на 12 червня", - повідомив Смілянський.

На другому етапі державна компанія виставить на продаж ще 62 об'єкти, вартість яких оцінена у 189 млн грн.

Для, об'єктів, оціночна вартість яких не перевищує 10 млн грн, аукціон відбуватиметься протягом 14 днів, а для тих, що мають ціну вищу за 10 млн грн — він проводитиметься 28 днів. У разі, якщо переможця не буде визначено або не буде учасників, лот буде повторно виставлений на аукціон.

Попередньо проведена незалежна оцінка ринкової вартості 30 об'єктів, а в подальшому проводитиметься й інших, що продаватиме Укрпошта. Компанію-переможця, що надає ці послуги державному підприємству та має відповідний досвід із проведення послуг із оцінки майна, а її працівники кваліфікацію, підтверджену міжнародними сертифікатами, було обрано через відкриті торги в системі електронних закупівель Prozorro серед 12 компаній-учасників. Згідно з укладеною угодою компанія протягом одного кварталу здійснює незалежну оцінку до 300 інвентарних номерів (одиниць) нерухомості.

Отримані кошти, за словами Смілянського, будуть вкладені в оновлення інфраструктури "Укрпошти".

Як повідомлялося, 24 квітня Міністерство інфраструктури погодило продаж "Укрпоштою" непрофільних активів підприємства. Загалом компанія проведе незалежну оцінку 801 об’єктів нерухомого майна (окрім земельних ділянок), що не використовуються у господарській діяльності компанії. На їх утримання Укрпошта щороку витрачає близько 10 млн грн на податки, охорону, тощо.

"Укрпошта" проводить масштабні зміни у сфері управління портфелем нерухомості: провела аналіз всіх наявних площ, їх використання. Вона першою серед держкомпаній приєдналася до системи електронних аукціонів “ProZorrо. Продажі” та частину нерухомості вже успішно здає в оренду – минулого року отримано 69 млн грн доходу, а в 2018 році — 32 млн грн, а в 2017 році — лише 14 млн грн.

Всього "Укрпошта" має в своєму портфелі понад 1,25 млн м кв. нерухомості, із яких 132 тис м кв. не використовуються в господарській діяльності.