У травні НБУ оштрафував два банки за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк у травні оштрафував АТ «Таскомбанк» на 2,4 млн грн та АТ «Полікомбанк» на 300 тис. грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в травні 2020 року застосував до двох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу", - йдеться у повідомленні.

До АТ «Таскомбанк» було застосовано штраф у розмірі 2 363 200,15 грн за неналежне управління ризиками легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму, невиконання обов’язку ретельного вивчення клієнтів, нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів банку протягом 2017-2018 років. Зокрема, уточнюють в НБУ, клієнти банку були залучені до схеми обготівкування коштів, реалізованої засобами інкасації ПАТ «Банк «Юнісон», який на момент проведення фінансових операцій був віднесений до категорії неплатоспроможних. Також Таскомбанку було надано письмове застереження за невиявлення або несвоєчасне виявлення факту належності клієнтів до публічних осіб; проведення операцій, які порушують обмеження, установлені санкціями.

До АТ «Полікомбанк» було застосовано штраф у розмірі 300 000,00 грн за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів. До ТОВ «Фінансова Компанія«ВЕЙ ФОР ПЕЙ» було застосовано штраф у розмірі 51 000,00 грн за ненадання цією небанківською фінансовою установою на запит Національного банку України інформації, необхідної для виконання функцій державного нагляду за цією установою.

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Як повідомляв Укрінформ, із 28 квітня 2020 року набрали чинності нові вимоги для здійснення платежів відповідно до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Національний банк з цього приводу заявляв, що це жодним чином не вплине на більшість звичайних операцій з переказу грошей. Також не має виникати проблем із дистанційною сплатою комунальних послуг, оплатою податків, товарів та послуг чи іншими звичайними переказами громадян, зокрема з картки на картку.