Мінфін повідомив про 100% виконання бюджетного розпису по надходженнях у травні

У травні 2020 року до державного бюджету надійшло 63,9 млрд грн, бюджетний розпис виконано на 100%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За оперативними даними Державної казначейської служби, у травні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 млрд грн, розпис виконано на 100%. При цьому відшкодування ПДВ становило 12 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

З основних тенденцій травня в розрізі податків та зборів у Мінфіні відзначили перевиконання запланованого показника з податку та збору на доходи фізичних осіб на 0,1 млрд грн, а також показника з рентної плати за користування надрами - на 0,3 млрд грн (або на 14,7%).

Також перевиконано розпис по акцизному податку на 1,1 млрд грн, або на 21,4%, переважно за рахунок надходжень податку з тютюнових виробів.

При цьому в травні на 0,1 млрд грн недовиконано розпис із податку на додану вартість (стан виконання - 99,8%), на 0,5 млрд грн - з податку на прибуток підприємств (розпис виконано на 97,2%).

З урахуванням невиконання розпису доходів у січні-квітні 2020 року (86,1%) розпис доходів за підсумками січня-травня за загальним фондом державного бюджету в цілому виконано на 88,4%, зазначили у міністерстві.

"За січень-травень 2020 року соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень. Так, видатки за загальним фондом державного бюджету за 5 місяців 2020 року становили 392,8 млрд грн, або 83,4% від розпису звітного періоду" - заявили у Мінфіні.

За підсумками січня-травня цього року держбюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 47,8 млрд грн, у тому числі загальний фонд – із дефіцитом у сумі 52,2 млрд грн, що "знаходиться в межах запланованого на цей період показника бюджету", констатували у міністерстві.

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Як повідомляв Укрінформ, у квітні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік. Згідно з документом, доходи скорочено на 119,75 млрд грн, видатки - збільшено на 82,4 млрд грн. У бюджеті також створено фонд на боротьбу з COVID-19 в розмірі 64,9 млрд грн.