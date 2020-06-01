Глави МЗС України і Туркменістану домовилися налагодити прямий контакт бізнесменів

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Туркменістану Рашид Мередов домовилися налагодити прямий контакт українських та туркменських компаній.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністрів, повідомляє пресслужба МЗС.

«Керівники зовнішньополітичних відомств України і Туркменістану домовилися вже у найближчий час організувати переговори по відеозв’язку українських і туркменських компаній, зацікавлених у співпраці”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кулеба відзначив важливість прямого контакту між бізнесами двох країн, який сприятиме збільшенню торгівлі та інвестицій. За його словами, МЗС України створює можливості для українських компаній за кордоном, зокрема, у Туркменістані.

У свою чергу, Мередов висловив високий зустрічний інтерес до пожвавлення торгівлі та інвестицій, особливо залучення українських компаній до інфраструктурних проєктів у Туркменістані.

Сторони домовилися розвивати співробітництво двох країн у політичній, торговельній, інвестиційній, культурній та гуманітарній сферах. У цьому контексті вони погодилися посилити діалог між МЗС України і МЗС Туркменістану і вже невдовзі підписати Програму співпраці зовнішньополітичних відомств.

Міністри також обмінялися досвідом з протидії поширенню вірусу COVID-19 та подолання наслідків пандемії і домовилися всебічно сприяти відновленню позитивної динаміки взаємної торгівлі.

Дмитро Кулеба привітав Рашида Мередова з ювілеєм і високо оцінив його особистий внесок у розвиток дружніх українсько-туркменських відносин.

У МЗС нагадали, що у розвиток домовленостей, досягнутих за результатами телефонної розмови 2 квітня міністрів закордонних справ України і Туркменістану, 15 квітня в режимі відеоконференції відбулися політичні консультації заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара і заступника міністра закордонних справ Туркменістану Бердініяза Матієва.