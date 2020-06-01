Енергоблок №1 Запорізької АЕС вивели в резерв

Енергоблок №1 Запорізької АЕС відключено від мережі та виведено в резерв.

Про це повідомляє пресцентр ЗАЕС.

"1 червня 2020 року об 11:04 енергоблок №1 Запорізької АЕС розвантажено, відключено від мережі та виведено в резерв згідно з регламентними процедурами у зв’язку з балансовими обмеженнями в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

На даний момент в роботі перебувають 3 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 020 МВт. На енергоблоці №4 та №5 тривають планові капітальні ремонти.

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"Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає", - наголосили на ЗАЕС.