Запорізька АЕС підключила до мережі третій енергоблок після капремонту

Енергоблок №3 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення планового капітального ремонту.

Про це повідомляє пресцентр ЗАЕС.

"1 червня 2020 року о 01:05 енергоблок №3 Запорізької АЕС підключено до енергомережі після завершення капітального планово-попереджувального ремонту. В даний час в роботі перебувають чотири енергоблоки Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

На ЗАЕС деталізували, що під час ремонту на енергоблоці були виконані всі заплановані регламентні та надрегламентні роботи. Проведено капітальний та середній ремонт основного та допоміжного обладнання енергоблока.

На енергоблоці №4 і №5 триває плановий капітальний ремонт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає, зазначили на атомній станції.

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Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Як повідомлялося, 20 грудня 2019 року о 00:00 енергоблок №3 Запорізької АЕС було відключено від енергомережі і виведено в капітальний планово-попереджувальний ремонт.